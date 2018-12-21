Esra Erol'dan eğitime büyük destek! Esra Erol, Kızılay ile birlikte "Kolide Ne Var?" projesini başlattı

içi her gün atv'de ekrana gelenprogramında, önceki gün farklı bir konu vardı. Esra Erol, ülkemizin dört bir yanındakiöğrenci için Kızılay ile birlikteadlı bir sosyal sorumluluk projesi başlattığını canlı yayında duyurdu. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da konuk olduğu canlı yayında Esra Erol, destek için seyircisine çağrıda bulundu. Erol'u izleyenler,bulundu.Esra Erol, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle her zaman alkış topluyor.