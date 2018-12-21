Esra Erol'dan eğitime büyük destek! Esra Erol, Kızılay ile birlikte "Kolide Ne Var?" projesini başlattı

Hafta içi her gün atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da" programında, önceki gün farklı bir konu vardı. Esra Erol, ülkemizin dört bir yanındaki bin 500 köy okulunda eğitim gören 300 bin öğrenci için Kızılay ile birlikte 'Kolide Ne Var?' adlı bir sosyal sorumluluk projesi başlattığını canlı yayında duyurdu. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da konuk olduğu canlı yayında Esra Erol, destek için seyircisine çağrıda bulundu. Erol'u izleyenler, sadece 10 dakika içerisinde 50 bin SMS atarak projeye 500 bin TL bağışta bulundu.
KALBİ DE GÜZEL
Esra Erol, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle her zaman alkış topluyor.
KALBİ DE GÜZEL
Esra Erol, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle her zaman alkış topluyor.
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