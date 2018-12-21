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  • 21.12.2018
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attığı tweet ile olay yarattı! Aleyna Tilki akılları karıştırdı

Aşkından ölüyor
Sivri açıklamalarıyla sık sık gündem olan genç popçu Aleyna Tilki, önceki akşam Twitter'da yaptığı paylaşımla da olay yarattı. 18 yaşındaki popçu, "Aşkımdan her gün ölüyorum evet. Ama yalnızsam ve bu yüzden özgürsem, özgürlüğüm için yeniden doğuyorum ben" sözleriyle akılları karıştırdı.

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