şarkıcıile oyuncuarasındaki şiddet davasındaşok gelişme! Sıla, kendisiniettiğini iddia ettiği oyuncuhakkında şikayetçi olmuştu.olay sonrası özel bir hastanedenaldığı darp raporununun daiddia etti. Dün de Adli Tıp, Sıla'nın dava dosyasınaeklediği darp fotoğraflarındakibelirtti. Kafaları karıştıran buhaberin hemen ardından ise davanın iddianamesitamamlandı. İddianamededikkat çekti.