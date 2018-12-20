Ünlü şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural'ın arasındaki şiddet davasında şok gelişme! Sıla, kendisini 29 Ekim'de sabaha karşı darp ettiğini iddia ettiği oyuncu hakkında şikayetçi olmuştu. Suçlamaları reddeden Kural, Sıla'nın olay sonrası özel bir hastaneden aldığı darp raporununun da geçersiz olduğunu iddia etti. Dün de Adli Tıp, Sıla'nın dava dosyasına eklediği darp fotoğraflarındaki morlukların orijinal olmadığını belirtti. Kafaları karıştıran bu haberin hemen ardından ise davanın iddianamesi tamamlandı. İddianamede Kural hakkındaki suçlamaların hafifletilmesi dikkat çekti.
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