Sosyetik işadamı Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı, ilişkisiyle ilgili bilinmeyenleri Şamdan Plus dergisine anlattı. Sabancı ile bir yılı aşkın süredir birlikte olan Kayı, ilişkisinin karşılıklı sevgi, saygı, güven ve empatiye dayandığını söyledi.







Hukuk mezunu olan ve sanata meraklı sosyetik güzel, aşkının kendisine hocalık yaptığını ise şöyle dile getirdi: "Hacı ile müzeye, sergiye gitmekten keyif alıyoruz. Onun birikimi benden fazla. Kendisinden çok şey öğreniyorum."