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Mourinho kaldığı otele 5 milyon 250 bin TL ödedi

, ’dan atıldı. 24 milyon pound (162 milyon TL) tazminat aldı. Kaldığı otele ise 779 bin pound (5 milyon 250 bin TL) bıraktı

Mourinho Bank
İngiltere Premier Lig ekiplerinden , ile yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası Manchester United'dan 24 milyon pound (162 milyon TL) tazminat alacağı ortaya çıktı. 'de 895 gün kalan ünlü teknik adam, bu süre zarfında The Lowry-Hotel'de yaşadı.

'TEMBEL ADAMIM'
Mourinho, ailesini ise 'daki 25 milyon pound (168 milyon 500 bin TL) fiyat biçilen evinde bıraktı. Kendisine neden bir apartman dairesinde değil de otel odasında kaldığı sorulan Jose Mourinho, "Ben tembel bir insanım... Ev işleri ile uğraşamıyorum. Kimse merak etmesin küçücük bir otel odasında kalmıyorum. Odamdan gayet memnunum" demişti.



LÜKS OTELE SERVET ÖDEDİ
Mourinho, İngiltere'deki bir otelin kral dairesinde konaklamıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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