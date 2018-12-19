TAKVİM, yine magazin gündemini belirledi. İlk kez TAKVİM'in duyurduğu ünlü manken Özge Ulusoy ile işadamı Faruk Çolakoğlu'nun aşkı belgelendi! İşadamı Hacı Sabancı ve İspanyol bankacı Joaquim Lundholm ile aşkının ardından gönlünü Çolakoğlu'na kaptıran Ulusoy, yeni sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu İspanya'ya gitmişti.
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