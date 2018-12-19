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  • 19.12.2018
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ve 'nun aşkı belgelendi! Özge Ulusoy ile işadamı Faruk Çolakoğlu’nun fotoğrafı ortaya çıktı

İlk kez TAKVİM’in ortaya çıkardığı ile işadamı ’nun 1 aylık ilişkisi, belgelendi. Geçtiğimiz hafta sonu ’da aşk tatiline çıkan ikilinin baş başa yemek yerken çekilen fotoğrafı dün ortaya çıktı.



TAKVİM, yine magazin gündemini belirledi. İlk kez TAKVİM'in duyurduğu ünlü manken Özge Ulusoy ile işadamı Faruk Çolakoğlu'nun aşkı belgelendi! İşadamı Hacı Sabancı ve İspanyol bankacı Joaquim Lundholm ile aşkının ardından gönlünü Çolakoğlu'na kaptıran Ulusoy, yeni sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu İspanya'ya gitmişti.

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