Kafalar Karışık filmi ekibi ve sosyal medya fenomeni Enes Batur'un eğlence gecesi

Youtube'da 4,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kafalar ekibinin başrolünde yer aldığı Kafalar Karışık filmi, geçtiğimiz Cuma'dan beri 529 bin 633 kişi tarafından izlendi.
Önceki akşamki bir partiye katılan Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı'ya filmin yapımcısı Burak Uçman ile diğer sosyal medya fenomeni Enes Batur da eşlik etti.
Önceki akşamki bir partiye katılan Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı'ya filmin yapımcısı Burak Uçman ile diğer sosyal medya fenomeni Enes Batur da eşlik etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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