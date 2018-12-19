Çağla Şıkel sakatat tutkunu çıktı!

Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel, sakatat tutkunu olup çıktı. Önceki gün katıldığı bir davette güzellik sırlarını paylaşan 39 yaşındaki 2 çocuk annesi model, "Önceden çok fazla sakatat yemezdim. Ancak şimdi bol bol kelle paça ve kokoreç yiyorum" deyip ekledi:
"Kokoreci çok seviyorum. Kelle paça ve kemik iliği suyu da tüketip cildin yaşlanmasını önleyen kolajeni doğal yollarla alıyorum." Kabarık iştahına rağmen kusursuz bir fiziğe sahip olan Şıkel'in sokak lezzetlerinden vazgeçmemesi ise "Kokoreççi Çağla" esprisi yaptırdı.
AYDIN HAMZA
"Kokoreci çok seviyorum. Kelle paça ve kemik iliği suyu da tüketip cildin yaşlanmasını önleyen kolajeni doğal yollarla alıyorum." Kabarık iştahına rağmen kusursuz bir fiziğe sahip olan Şıkel'in sokak lezzetlerinden vazgeçmemesi ise "Kokoreççi Çağla" esprisi yaptırdı.
AYDIN HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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