Yasemin Allen rol arkadaşlarıyla poz verdi

ABD ve Londra'da oyunculuk eğitimi alan Yasemin Allen'ın rol aldığı Amerikan dizisi 'Strike Back'in 6. sezonunun gösterimi önceki gün Londra'da yapıldı. Güzel oyuncu Yasemin Allen'in performansı, The Crown'ın da yapım şirketi Left Bank Pictures ve dizinin dağıtımcısı HBO (Amerikan kanalı) yöneticilerinden tam not aldı.
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