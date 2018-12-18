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  • 18.12.2018
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'in eşi kızları Yade'nin fotoğrafını paylaştı

Küçük Volkan
Ünlü kaleci 'in eşi , önceki gün büyük kızı Yade ile fotoğrafını 'da paylaştı. Zeynep Hanım, bu karenin altına da "Büyük bebeğim, küçük Volkan'ım" diye yazdı. 4 yaşındaki Yade'nin kaleciye tıpa tıp benzemesi ise "Babasının kızı" yorumları yaptırdı...

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