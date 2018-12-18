Hacı Sabancı kazağıyla espri konusu oldu: Tasarruf devri!

Geçtiğimiz gün ailesiyle Budapeşte'ye giden Hacı Sabancı, kazağıyla espri konusu oldu. İşadamı, annesi Arzu Sabancı'nın tasarladığı kazakla poz verdi. Sabancı'nın kardeşi Kerim'in kazağının aynısıyla poz vermesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Milyoner işadamı, "Yaşasın Sabancı kardeşler de birbirinin kazağını giyiyor. Kesin aynı kazaktan 28 bin 384 tane vardır. Boşuna sevinmişimdir" diyen Instagram fenomenine "Tasarruf devri" karşılığını verdi. Esprili kişiliğiyle bilinen Hacı Sabancı, bu yanıtıyla güldürdü.
Milyoner işadamı, "Yaşasın Sabancı kardeşler de birbirinin kazağını giyiyor. Kesin aynı kazaktan 28 bin 384 tane vardır. Boşuna sevinmişimdir" diyen Instagram fenomenine "Tasarruf devri" karşılığını verdi. Esprili kişiliğiyle bilinen Hacı Sabancı, bu yanıtıyla güldürdü.
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