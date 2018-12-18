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  • 18.12.2018
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’nın rekoru 150 yıldır kırılamadı

Mezun olduğu ’nin önceki akşamki 150. yıl gecesine katılan , okul tarihinin en ortalamasına sahip ismi olduğu için ödüllendirildi...

Başarının patronu

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Bülent Eczacıbaşı, başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı, geçtiğimiz akşam mezunu olduğu İstanbul Alman Lisesi'nin 150. yıl kutlamasına katıldı.



69 yaşındaki işadamına Büyük Kulüp'teki gecede hoş bir sürpriz yapıldı. Eczacıbaşı'na; 150 yıllık okul tarihinin en yüksek not ortalamasına sahip olduğu için özel olarak hazırlanan biyografisi armağan edildi. , hediyeyle gurur ve sevinci bir arada yaşadı.



Bu arada yüksek öğrenimini Londra Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan Eczacıbaşı, ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'den de aynı dalda master derecesi aldı.

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