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  • 17.12.2018
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’ şarkısıyla iddialı geliyor

, 6 yıl önce ’da yaptığı şarkısıyla iddialı geliyor

Mışıl mışıl Cem
Popçu Cem Belevi, sözü ve müziği kendine ait yeni single'ı 'Mışıl Mışıl'ı geçtiğimiz hafta görücüye çıkardı. Şarkısı üzerinde uzun zamandır çalıştığını söyleyen 31 yaşındaki popçu, "Bu parçayı 6 yıl önce Londra'da öğrenciyken, o ışıl ışıl sokaklarda yazmıştım" dedi. Parça, kısa sürede tıklanma rekoru kırdı.
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