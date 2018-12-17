Popçu Cem Belevi, sözü ve müziği kendine ait yeni single'ı 'Mışıl Mışıl'ı geçtiğimiz hafta görücüye çıkardı. Şarkısı üzerinde uzun zamandır çalıştığını söyleyen 31 yaşındaki popçu, "Bu parçayı 6 yıl önce Londra'da öğrenciyken, o ışıl ışıl sokaklarda yazmıştım" dedi. Parça, kısa sürede tıklanma rekoru kırdı.

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