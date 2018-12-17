Çağla Şıkel barınaktaki köpeklere yuva buldu

ve kusursuz fiziğiyle podyumların bir numaralı ismi olanalkışlık hareket… Yardımseverliğiyle de bilinen ünlü manken, bu özelliğiniolan oğullarıda aşıladı.model,kendisi gibi iyilik meleği olduğunu ise dün yaptığı paylaşımla kanıtladı., hayvansever oğullarının sokaktaki canlar için yaptığı yardımı şu sözlerle dile getirdi:"Uzay ve Kuzey, biriktirdikleri harçlıklarının bir kısmını bana vererek sahipsiz, yuvası olmayan canlara yardım ediyorlar. Bir yandan hayal ettikleri oyuncakları alıyorlar,Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alan iki kardeşin yardımı ise bununla sınırlı kalmadı. Minik Uzay, sık sık ziyaret ettiği barınaktaki bir köpeğeadını verdi. Çağla Şıkel de oğlunun mamasını karşıladığı köpeğe yuva buldu.Şıkel, küçük oğlu Uzay'ın 'Casper' adını verdiği köpeğe yuva bularak barınaktan kurtardı.