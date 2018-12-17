Çağla Şıkel barınaktaki köpeklere yuva buldu

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle podyumların bir numaralı ismi olan Çağla Şıkel'den alkışlık hareket… Yardımseverliğiyle de bilinen ünlü manken, bu özelliğini Emre Altuğ'dan olan oğulları Kuzey ve Uzay'a da aşıladı. 39 yaşındaki model, 9 yaşındaki Kuzey ve 6 yaşındaki Uzay'ın kendisi gibi iyilik meleği olduğunu ise dün yaptığı paylaşımla kanıtladı. Şıkel, hayvansever oğullarının sokaktaki canlar için yaptığı yardımı şu sözlerle dile getirdi:
'PAYLAŞMAYI ÖĞRENİYORLAR'
"Uzay ve Kuzey, biriktirdikleri harçlıklarının bir kısmını bana vererek sahipsiz, yuvası olmayan canlara yardım ediyorlar. Bir yandan hayal ettikleri oyuncakları alıyorlar, diğer yandan da paylaşmayı, ihtiyacı olanlara yardım etmeyi öğreniyorlar." Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alan iki kardeşin yardımı ise bununla sınırlı kalmadı. Minik Uzay, sık sık ziyaret ettiği barınaktaki bir köpeğe 'Casper' adını verdi. Çağla Şıkel de oğlunun mamasını karşıladığı köpeğe yuva buldu.
CASPER'A YUVA BULDU
Şıkel, küçük oğlu Uzay'ın 'Casper' adını verdiği köpeğe yuva bularak barınaktan kurtardı.
'PAYLAŞMAYI ÖĞRENİYORLAR'
"Uzay ve Kuzey, biriktirdikleri harçlıklarının bir kısmını bana vererek sahipsiz, yuvası olmayan canlara yardım ediyorlar. Bir yandan hayal ettikleri oyuncakları alıyorlar, diğer yandan da paylaşmayı, ihtiyacı olanlara yardım etmeyi öğreniyorlar." Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alan iki kardeşin yardımı ise bununla sınırlı kalmadı. Minik Uzay, sık sık ziyaret ettiği barınaktaki bir köpeğe 'Casper' adını verdi. Çağla Şıkel de oğlunun mamasını karşıladığı köpeğe yuva buldu.
CASPER'A YUVA BULDU
Şıkel, küçük oğlu Uzay'ın 'Casper' adını verdiği köpeğe yuva bularak barınaktan kurtardı.
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