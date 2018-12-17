Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 17.12.2018
  • Gazete

Çağla Şıkel barınaktaki köpeklere yuva buldu

Fiziğiyle Turkish Victoria’s Secret meleği unvanının hakkını veren Çağla Şıkel, kalbinin güzelliğiyle de takdir topladı. Şıkel, harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alan oğullarıyla barınaktaki köpeklere de yuva buldu.

Turkish melek
Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle podyumların bir numaralı ismi olan Çağla Şıkel'den alkışlık hareket… Yardımseverliğiyle de bilinen ünlü manken, bu özelliğini Emre Altuğ'dan olan oğulları Kuzey ve Uzay'a da aşıladı. 39 yaşındaki model, 9 yaşındaki Kuzey ve 6 yaşındaki Uzay'ın kendisi gibi iyilik meleği olduğunu ise dün yaptığı paylaşımla kanıtladı. Şıkel, hayvansever oğullarının sokaktaki canlar için yaptığı yardımı şu sözlerle dile getirdi:

'PAYLAŞMAYI ÖĞRENİYORLAR'
"Uzay ve Kuzey, biriktirdikleri harçlıklarının bir kısmını bana vererek sahipsiz, yuvası olmayan canlara yardım ediyorlar. Bir yandan hayal ettikleri oyuncakları alıyorlar, diğer yandan da paylaşmayı, ihtiyacı olanlara yardım etmeyi öğreniyorlar." Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alan iki kardeşin yardımı ise bununla sınırlı kalmadı. Minik Uzay, sık sık ziyaret ettiği barınaktaki bir köpeğe 'Casper' adını verdi. Çağla Şıkel de oğlunun mamasını karşıladığı köpeğe yuva buldu.



CASPER'A YUVA BULDU
Şıkel, küçük oğlu Uzay'ın 'Casper' adını verdiği köpeğe yuva bularak barınaktan kurtardı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriÇağla Şıkel barınaktaki köpeklere yuva buldu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar