Ajda Pekkan'la yaşadığı gizemli aşkla magazin gündemine oturan işadamı Bülent Çavuşoğlu, önceki gün Nişantaşı City's AVM'deydi. Çavuşoğlu, asansör beklerken patlayan flaşlarla şoke oldu.
Kendisinden 22 yaş büyük aşkıyla ilgili soruları duymazdan gelen işadamı, "Dişçiden çıktım konuşamıyorum" diyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştı. İşadamının cevabı ise "Ajda'yı duydu, dilini yuttu" dedirtti.
DOĞAN SAVAŞ
Kendisinden 22 yaş büyük aşkıyla ilgili soruları duymazdan gelen işadamı, "Dişçiden çıktım konuşamıyorum" diyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştı. İşadamının cevabı ise "Ajda'yı duydu, dilini yuttu" dedirtti.
DOĞAN SAVAŞ
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