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  • 16.12.2018
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Sinem Kobal'dan ile boşanma iddiasına jet yanıt

Yanıtı soyadı!
Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile boşanacağı iddia edilen Sinem Kobal'dan dedikodulara jet hızıyla yanıt geldi. Kobal, önceki gün bir firmadan gelen 'Sinem İmirzalıoğlu' yazılı kartı 'da paylaştı.



İki buçuk yıldır kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan 31 yaşındaki Kobal, bu paylaşımıyla da "Evliliğimizde her şey yolunda" mesajı verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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