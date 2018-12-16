Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile boşanacağı iddia edilen Sinem Kobal'dan dedikodulara jet hızıyla yanıt geldi. Kobal, önceki gün bir firmadan gelen 'Sinem İmirzalıoğlu' yazılı kartı Instagram'da paylaştı.
İki buçuk yıldır kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan 31 yaşındaki Kobal, bu paylaşımıyla da "Evliliğimizde her şey yolunda" mesajı verdi.
İki buçuk yıldır kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan 31 yaşındaki Kobal, bu paylaşımıyla da "Evliliğimizde her şey yolunda" mesajı verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.