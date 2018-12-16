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  • 16.12.2018
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Sinem Güven'in kızı Defne, kanser hastası için moral kampanyası başlattı

Sinem Güven’in kızı, koca bir yüreğe sahip olduğunu kanıtladı. Kanseri yenen 11 yaşındaki Defne, kendisiyle aynı kaderi yaşayanlara umut oldu. Defne, kanser hastası ’ye destek için sosyal medyada moral kampanyası başlattı.



Sinem Güven'in kanseri yenen 11 yaşındaki kızı Defne, kendisiyle aynı kaderi yaşayanlara umut oldu. Lösemiden azmi sayesinde kurtulan küçük kız, kanser hastası yaşıtları için kolları sıvadı. Hastalıkla mücadelesini Instagram'da duyuran Defne, diğer kanser hastalarına "Siz de başarabilirsiniz" mesajı vermişti.
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