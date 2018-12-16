Sinem Güven'in kanseri yenen 11 yaşındaki kızı Defne, kendisiyle aynı kaderi yaşayanlara umut oldu. Lösemiden azmi sayesinde kurtulan küçük kız, kanser hastası yaşıtları için kolları sıvadı. Hastalıkla mücadelesini Instagram'da duyuran Defne, diğer kanser hastalarına "Siz de başarabilirsiniz" mesajı vermişti.
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