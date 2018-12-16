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  • 16.12.2018
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'dan itiraf! Emojiler her şeyi anlattı

, ’dan itiraf yaptı. Önceki gün gittiği ’dan bol bol fotoğraf paylaşan ünlü model, kullandığı emojilerle ‘Hayatımda yeni biri var’ mesajı verdi. Mankenin yakında sevgilisini açıklayacağı söyleniyor.

Ulusoy’un itiraf
Önceki gün Barcelona'ya giden Özge Ulusoy, yaptığı paylaşımla adeta "Sonunda beyaz atlı prensimi buldum" dedi. 36 yaşındaki model, Paseig de Gracia Caddesi'nde verdiği bu havalı pozu 'da paylaştı.

Ulusoy, paylaşımına da 'fotoğrafı çeken' diye yazıp kalp emojisi ekledi. Güzel model, bu hamlesiyle tatilde yalnız olmadığını itiraf eder gibiydi. , yemek yerken yaptığı paylaşımında da karşısında oturan erkeğin elleriyle gizem yarattı...


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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