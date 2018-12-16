Önceki gün Barcelona'ya giden Özge Ulusoy, yaptığı paylaşımla adeta "Sonunda beyaz atlı prensimi buldum" dedi. 36 yaşındaki model, Paseig de Gracia Caddesi'nde verdiği bu havalı pozu Instagram'da paylaştı.
Ulusoy, paylaşımına da 'fotoğrafı çeken' diye yazıp kalp emojisi ekledi. Güzel model, bu hamlesiyle tatilde yalnız olmadığını itiraf eder gibiydi. Özge Ulusoy, yemek yerken yaptığı paylaşımında da karşısında oturan erkeğin elleriyle gizem yarattı...
Ulusoy, paylaşımına da 'fotoğrafı çeken' diye yazıp kalp emojisi ekledi. Güzel model, bu hamlesiyle tatilde yalnız olmadığını itiraf eder gibiydi. Özge Ulusoy, yemek yerken yaptığı paylaşımında da karşısında oturan erkeğin elleriyle gizem yarattı...
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