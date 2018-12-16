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  • 16.12.2018
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'e dondurucu soğuklar vız geldi.

'Kar'tpostal
Bir moda çekimi için dün 'ya giden Dilan Çiçek Deniz'e dondurucu soğuklar vız geldi. Montunun önünü açıp arkadaşıyla oradan oraya koşturan 23 yaşındaki güzel oyuncu, Kartalkaya'daki bembeyaz karlar üzerinde de kartpostallık pozlar verdi.




Deniz'i görenler, "Soğukta bile havalı ve güzel görünmeyi başarıyor" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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