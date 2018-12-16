Bir moda çekimi için dün Bolu'ya giden Dilan Çiçek Deniz'e dondurucu soğuklar vız geldi. Montunun önünü açıp arkadaşıyla oradan oraya koşturan 23 yaşındaki güzel oyuncu, Kartalkaya'daki bembeyaz karlar üzerinde de kartpostallık pozlar verdi.
Deniz'i görenler, "Soğukta bile havalı ve güzel görünmeyi başarıyor" dedi.
Deniz'i görenler, "Soğukta bile havalı ve güzel görünmeyi başarıyor" dedi.
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