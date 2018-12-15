Shakira’ya şok vergi suçlaması

İspanya'da mali savcılık, Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında vergi kaçırdığı suçlamasıyla Barcelona'nın Esplugues de Llobregat ilçesindeki mahkemeye dava açma başvurusu yaptı. Savcılığın sunduğu iddianamede, Kolombiyalı şarkıcı, İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda gösterme suçunu işleyerek 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla itham edildi.
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