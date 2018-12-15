Son filmi 'Recep İvedik 6'nın Türkiye'deki çekimlerini ve Almanya'daki montajını tamamlayan Şahan Gökbakar, rahat bir nefes aldı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü komedyen, her zamanki mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti. Basın mensuplarını fark edince elektrikli aracını yolun kenarına park edip gazetecilerle sohbet eden Şahan Gökbakar, tavrıyla takdir topladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.