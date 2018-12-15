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  • 15.12.2018
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ya güldürdü! Şahan Gökbakar 'ı ti'ye aldı

6’ için geri sayan , gişeden önce da güldürdü. Komedyenin, dün ’ın videosunu kendince yorumladığı paylaşımı olay yarattı.



Son filmi 'Recep İvedik 6'nın Türkiye'deki çekimlerini ve Almanya'daki montajını tamamlayan Şahan Gökbakar, rahat bir nefes aldı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü komedyen, her zamanki mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti. Basın mensuplarını fark edince elektrikli aracını yolun kenarına park edip gazetecilerle sohbet eden Şahan Gökbakar, tavrıyla takdir topladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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