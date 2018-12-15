Tayland'da 17 Aralık'ta yapılacak Miss Universe öncesi, güzeller önceki akşam mayo ve gece kıyafetleriyle podyumdaydı. Türkiye Güzeli Tara De Vries, pembe mayo ve bej rengi elbisesiyle göz kamaştırdı.
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Tayland'da 17 Aralık'ta yapılacak Miss Universe öncesi, güzeller önceki akşam mayo ve gece kıyafetleriyle podyumdaydı. Türkiye Güzeli Tara De Vries, pembe mayo ve bej rengi elbisesiyle göz kamaştırdı.
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