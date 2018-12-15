Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 15.12.2018
  • Gazete

kızı Tara de 'e destek çıktı: 'Aslanlar gibi yürüdün...'

Kardeşinin hastalığı nedeniyle küçükken ‘geçici suskunluk’ yaşayan Tara De , önceki akşamki ’de dünyanın karşısına çıkıp gurur yaşadı.

Tayland'da 17 Aralık'ta yapılacak Miss Universe öncesi, güzeller önceki akşam mayo ve gece kıyafetleriyle podyumdaydı. Türkiye Güzeli Tara De Vries, pembe mayo ve bej rengi elbisesiyle göz kamaştırdı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriÖzlem Kaymaz kızı Tara de Vries'e destek çıktı: 'Aslanlar gibi yürüdün...'
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar