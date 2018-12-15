Kaya Çilingiroğlu'na kendisine bedavaya hem güzel hem de zarif bir model buldu. Geçtiğimiz yıllarda kendi ismini taşıyan takı markasını yaratan Çilingiroğlu, önceki akşam eski eşi Hülya Avşar'dan olan kızı Zehra ile bir araya geldi.
Güzel Zehra'nın kendi markasına ait taktığı bileklikle çekilen bu fotoğrafını Instagram'da paylaşan Kaya Çilingiroğlu, böylece markasının reklamını bedavaya getirdi.
Güzel Zehra'nın kendi markasına ait taktığı bileklikle çekilen bu fotoğrafını Instagram'da paylaşan Kaya Çilingiroğlu, böylece markasının reklamını bedavaya getirdi.
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