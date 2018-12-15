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  • 15.12.2018
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markasının reklamını bedavaya getirdi!

Baba reklam
Kaya Çilingiroğlu'na kendisine bedavaya hem güzel hem de zarif bir model buldu. Geçtiğimiz yıllarda kendi ismini taşıyan takı markasını yaratan Çilingiroğlu, önceki akşam eski eşi Hülya Avşar'dan olan kızı Zehra ile bir araya geldi.

Güzel Zehra'nın kendi markasına ait taktığı bileklikle çekilen bu fotoğrafını 'da paylaşan , böylece markasının reklamını bedavaya getirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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