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  • 15.12.2018
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Hepsi 'nun yıldızı köy hayatı yaşamaya başladı

Hepsi’nin yıldızı , ‘Sahne, ruhsal olarak beni tatmin etmedi’ diyerek iki yıl önce ’da köy hayatı yaşamaya başladı.

Eren huzura erdi
Yıllar önce üyesi olduğu Hepsi Grubu ile şöhreti yakalayan Eren Bakıcı, artık bambaşka bir hayat sürüyor. Önceki gün 's'de gazetecilerle sohbet eden 34 yaşındaki şarkıcı, şöyle dedi: "Sahne işleri, insanı ruhsal olarak tatmin etmiyor. Sakin bir hayat yaşamaya karar verip Bursa'ya yerleştim. Seramik işleri yapıp köy hayatı yaşıyorum. Kendi sebze ve meyvemi kendim yetiştiriyorum."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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