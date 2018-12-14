1986'dan beri Ömer Sabancı ile evli olan Arzu Hanım, önceki gün gençlerle buluştu. Son yıllarda moda sektöründeki başarılarıyla adından söz ettiren Arzu Sabancı, konferansın ardından da sosyal medyada ilk işe başladığı gün taktığı yaka kartını paylaştı. 1998 yılında Sabancı Holding bünyesindeki EXSA isimli şirkette işe başlayan Arzu Hanım'ın ilk görev tanımı ise 'pazarlama müdürü'ydü. Arzu Sabancı'nın ilk pozisyonunun müdür olması ise "İş hayatına zirveden giriş yapmış" dedirtti.
54 yaşındaki Arzu Sabancı, moda dünyasındaki başarılarıyla takdir topluyor.
54 yaşındaki Arzu Sabancı, moda dünyasındaki başarılarıyla takdir topluyor.
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