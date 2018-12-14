Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.12.2018
  • Gazete

'Kürk'redi!

'Kürk'redi!
Her yaptığıyla olay olan Aleyna Tilki, önceki gün sosyal medyayı salladı. Kürküyle poz veren popçuyu takipçileri "Kürk giymeni kınıyorum" diye topa tuttu.

Tilki, bunun üzerine "Gerçek değil tabii ki" diye karşılık verdi. Genç popçu, bu yanıtıyla da hayranlarından övgü dolu yorumları kaptı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç Haberleri'Kürk'redi!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar