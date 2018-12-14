'Kürk'redi!

Her yaptığıyla olay olan Aleyna Tilki, önceki gün sosyal medyayı salladı. Kürküyle poz veren popçuyu takipçileri "Kürk giymeni kınıyorum" diye topa tuttu.
Tilki, bunun üzerine "Gerçek değil tabii ki" diye karşılık verdi. Genç popçu, bu yanıtıyla da hayranlarından övgü dolu yorumları kaptı.
Tilki, bunun üzerine "Gerçek değil tabii ki" diye karşılık verdi. Genç popçu, bu yanıtıyla da hayranlarından övgü dolu yorumları kaptı.
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