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  • 14.12.2018
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İnsanlık sergisi

İnsanlık sergisi
Denizbank bünyesinde bulunan GaleriDeniz, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği işbirliği ile heykel sanatçısı Özge Günaydın'ın doğa sevgisi ve hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen eserlerinden oluşan Ecrin Sergisi'ne ev sahipliği yaptı. Serginin geliri sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanacağı Ecrin Yaşam Merkezi'ne bağışlandı. Gecede konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Hayvanlara güvenli bir yaşam alanı sunmak, insanlık vazifemiz" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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