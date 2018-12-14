Hamza aynı annesi

Oğulları Hamza Arda'yı 25 Ekim'de kucaklarına alan Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki akşam Bebek'teydi. Nazar korkusuyla oğullarını objektiflerden uzak tutan futbolcu, "Hamza Arda kime benziyor?" sorusuna "Kime benzeyecek; tabii ki annesine" yanıtını verdi.



Doğan SAVAŞ