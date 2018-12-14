Gül gibi aşk

38 yaşına girenyeni yaşına aşkla uyandı. Güzel model, gözünü açtığında Portekizli iş insanıkendisine aldığı kırmızı gül buketiyle çok mutlu oldu. Şahin,aşkına teşekkür etti.Memet Özer'den sonra aradığı mutluluğu Noronha'da bulan Şahin, şu sıralar aşk sarhoşu.