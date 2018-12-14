Gül gibi aşk

Dün 38 yaşına giren Tülin Şahin, yeni yaşına aşkla uyandı. Güzel model, gözünü açtığında Portekizli iş insanı Pedro De Noronha'nın kendisine aldığı kırmızı gül buketiyle çok mutlu oldu. Şahin, güllerini de Instagram'da paylaşıp aşkına teşekkür etti.
Memet Özer'den sonra aradığı mutluluğu Noronha'da bulan Şahin, şu sıralar aşk sarhoşu.
Memet Özer'den sonra aradığı mutluluğu Noronha'da bulan Şahin, şu sıralar aşk sarhoşu.
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