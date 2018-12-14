Evet ben kötüyüm

Geçtiğimiz gün Miami'den dönen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ayağının tozuyla soluğu Bebek'teki kafesi Healthyish'te aldı. Genç kadın, önceki akşam da kafesinden çıkarken objektife yansıdı. Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini 27 Kasım'da bitiren Subaşı, boşanmanın ardından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Katıldığı partiler ve lüks yaşamıyla eleştirilen Subaşı, hakkındaki ihanet iddiaları da hatırlatılınca şu açıklamayı yaptı:



"Boş verin, kötü olan ben olayım. Sonuçta Allah içimi biliyor. Bu yüzden başkalarının benim için ne söylediği ya da düşündüğü önemli değil." Bu sözleriyle adeta kendini boşanmada günah keçisi ilan eden 28 yaşındaki genç kadın, "Hayat enerjim çok yüksek. İnsanları iyi şekilde yükselttiğimi düşünüyorum" dedi.







Subaşı, Acun Ilıcalı ile Instagram'daki fotoğraflarını silmeye kıyamıyor...