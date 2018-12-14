Bombaladı!

Azeri model Günay Museyava'dan oğlu Cihangir'in babası eski eşi Tolga Karel'e mesaj var. Önceki gün Çemberlitaş Rodi Jeans mağazasında görüntülenen model, Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Karel için şöyle konuştu:
"Herkesten bir TIR şoförü olabilir; ama baba olamaz." Bu arada Karel, 2015'te boşandığı Musayeva'dan olan oğluna "Param yok" diyerek ayda 500 lira nafaka veriyor.
Aydın HAMZA
"Herkesten bir TIR şoförü olabilir; ama baba olamaz." Bu arada Karel, 2015'te boşandığı Musayeva'dan olan oğluna "Param yok" diyerek ayda 500 lira nafaka veriyor.
Aydın HAMZA
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