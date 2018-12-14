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  • 14.12.2018
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Aynur yine sallayacak

Aynur yine sallayacak
'Salla' isimli teklisiyle müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan ve listelerin zirvesine doğru ilerlemeye devam eden başarılı sanatçı Aynur Aydın, 2019 yazında çıkacak yeni albümü için çalışmalara başladı. Münih doğumlu sanatçı müzikte her türlü yeniliğe açık olduğunu vurguladı. "Ben ufuk açıcı ve evrensel isimlerle çalışmayı seviyorum, kendi dünyamı kısıtlamıyorum" dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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