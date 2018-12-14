Aynur yine sallayacak

isimli teklisiyle müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan ve listelerin zirvesine doğru ilerlemeye devam eden başarılı sanatçı2019 yazında çıkacak yeni albümü için çalışmalara başladı. Münih doğumlu sanatçı müzikte her türlü yeniliğe açık olduğunu vurguladı.dedi.