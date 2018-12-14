aşkında sıkıntılar olanönceki akşam kafa karıştırdı.eğlence turuna çıkan popçu, aracını mekan kapısına sıfır yanaştırdı. Dalkılıç, başka bir araca yönelirken bu kezünlü popçunun aracına binmeye çalıştı.Aktaş,oldu. Başını öne eğerek yüzünü gizlemeye çalışan güzel oyuncu, Dalkılıç'ın aracına binmekten son anda vazgeçti. Eğlenceye başka bir mekanda devam eden ikilinin panik halleri isededirtti.Karışıklıktan faydalanıp araca binmeye çalışan Aktaş, flaşların patlamasıyla yüzünü gizledi.