Hande Erçel'le aşkında sıkıntılar olan Murat Dalkılıç, önceki akşam kafa karıştırdı. Etiler'de eğlence turuna çıkan popçu, aracını mekan kapısına sıfır yanaştırdı. Dalkılıç, başka bir araca yönelirken bu kez oyuncu Serenay Aktaş, ünlü popçunun aracına binmeye çalıştı.
Ancak Aktaş, patlayan flaşlarla şoke oldu. Başını öne eğerek yüzünü gizlemeye çalışan güzel oyuncu, Dalkılıç'ın aracına binmekten son anda vazgeçti. Eğlenceye başka bir mekanda devam eden ikilinin panik halleri ise "Arka sokaklarda neler oluyor?" dedirtti.
Karışıklıktan faydalanıp araca binmeye çalışan Aktaş, flaşların patlamasıyla yüzünü gizledi.
DOĞAN SAVAŞ
Ancak Aktaş, patlayan flaşlarla şoke oldu. Başını öne eğerek yüzünü gizlemeye çalışan güzel oyuncu, Dalkılıç'ın aracına binmekten son anda vazgeçti. Eğlenceye başka bir mekanda devam eden ikilinin panik halleri ise "Arka sokaklarda neler oluyor?" dedirtti.
Karışıklıktan faydalanıp araca binmeye çalışan Aktaş, flaşların patlamasıyla yüzünü gizledi.
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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