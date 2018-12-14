Anne-kız güven verdiler

birincisikanserlemücadelesi, kendisiyleaynı kaderi yaşayanbinlerce kişiye umutoldu. Eski mankenin2015'te 10 yıllıkevliliğini bitirdiğiolan kızı,Pes etmek yerinekansere savaş açanDefne, zaferini degeçtiğimiz gün sosyalmedyada paylaştı.Annesi dededi.Takipçilerinediyen küçük kızın bupaylaşımı büyük sesgetirdi. Sözleriylekanser hastalarınagüven aşılayanDefne'yediye destekmesajları yağdı.Küçük kızın bu mücadelesini takdir eden yüzlerce kişi Sinem Güven'e dediye seslendi. Kendilerinin de kanser hastası olduğunu belirten çok sayıda takipçi,yorumu yaptı. Ayrıca küçük kız adına fan sayfaları da açıldı.Güven, Defne'nin paylaşımı için "Kendisi de lösemi olduğundan benzer sebeplerden hayatlarında zorluk yaşayanların kendine güvenini kaybetmemesi için yaptığı bir paylaşım" açıklaması yaptı.