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  • 14.12.2018
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Anne-kız güven verdiler

Sinem Güven’in kanseri yenen kızı, aynı kaderi yaşayanlara güven verdi. 9 yaşındaki Defne’yle annesinin verdiği ‘Güçlüsünüz’ mesajı kanser hastalarına umut oldu

Anne-kız güven verdiler
1995 Miss Turkey birincisi Sinem Güven'in 9 yaşındaki kızı Defne'nin kanserle mücadelesi, kendisiyle aynı kaderi yaşayan binlerce kişiye umut oldu. Eski mankenin 2015'te 10 yıllık evliliğini bitirdiği Murat Ersönmez'den olan kızı, bir süre önce lösemiyi yendi. Pes etmek yerine kansere savaş açan Defne, zaferini de geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaştı. Annesi de "İşte benim kızım, seninle gurur duyuyorum" dedi. Takipçilerine "Ben çok güçlüyüm. Siz de güçlüsünüz" diyen küçük kızın bu paylaşımı büyük ses getirdi. Sözleriyle kanser hastalarına güven aşılayan Defne'ye "Senin gibi güçlü bir kızın üstesinden gelemeyeceği şey yok" diye destek mesajları yağdı.



DESTEK YAĞDI
Küçük kızın bu mücadelesini takdir eden yüzlerce kişi Sinem Güven'e de "Kızınla ne kadar gurur duysan az" diye seslendi. Kendilerinin de kanser hastası olduğunu belirten çok sayıda takipçi, "Defne, mücadelenle bize güven ve güç verdin" yorumu yaptı. Ayrıca küçük kız adına fan sayfaları da açıldı.

ALKIŞLIK PAYLAŞIM
Güven, Defne'nin paylaşımı için "Kendisi de lösemi olduğundan benzer sebeplerden hayatlarında zorluk yaşayanların kendine güvenini kaybetmemesi için yaptığı bir paylaşım" açıklaması yaptı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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