Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini 27 Kasım'da bitiren Şeyma Subaşı, boşanmadan bir gün sonra soluğu Miami'de almıştı. Kızı Melisa ile ABD'de tatil yapan Subaşı'nın keyfi dün sona erdi. İstanbul'a dönen genç kadın, hemen Bebek'teki kafesi Healthyish'in yolunu tuttu.
Ilıcalı ile evliyken çalışmayan Subaşı'nın Miami'den döner dönmez kafesine koşması ise "Şeyma, rahat hayatın ardından yaşamın gerçek yüzüyle tanıştı" yorumu yaptırdı. Bu arada Subaşı, ABD'den dönerken de "Kalbim Miami'de kalacak" diye paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Ilıcalı ile evliyken çalışmayan Subaşı'nın Miami'den döner dönmez kafesine koşması ise "Şeyma, rahat hayatın ardından yaşamın gerçek yüzüyle tanıştı" yorumu yaptırdı. Bu arada Subaşı, ABD'den dönerken de "Kalbim Miami'de kalacak" diye paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.