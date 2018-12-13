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  • 13.12.2018
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Miami'den döndü işlerinin başına koyuldu!

ile evliyken partiden partiye koşan için gerçek hayat şimdi başladı. Dün Miami’den dönen Subaşı, evinde dinlenmek yerine Bebek’teki kafesine koştu. Genç kadın, hemen işlerinin başına koyuldu.

Acı dönüş!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini 27 Kasım'da bitiren Şeyma Subaşı, boşanmadan bir gün sonra soluğu Miami'de almıştı. Kızı Melisa ile 'de tatil yapan Subaşı'nın keyfi dün sona erdi. 'a dönen genç kadın, hemen Bebek'teki kafesi Healthyish'in yolunu tuttu.

Ilıcalı ile evliyken çalışmayan Subaşı'nın Miami'den döner dönmez kafesine koşması ise "Şeyma, rahat hayatın ardından yaşamın gerçek yüzüyle tanıştı" yorumu yaptırdı. Bu arada Subaşı, ABD'den dönerken de "Kalbim Miami'de kalacak" diye paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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