Metin Hara ile yaşadığı aşkla yengemiz olan Adriana Lima, önceki gün kafa karıştırdı. Brezilyalı modelin paylaştığı şu söz Hara ile ayrıldığını düşündürdü: "Kadınlar, kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Siz bir partner istiyorsunuz, proje değil."
Bazı internet siteleri de Lima'nın Hara'yı takipten çıkardığını yazdı. Ancak işin aslı tamamen farklıydı. Güzel model, zaten uzun süredir Türk yazarı takip etmiyordu. Hara "18 Aralık'ta ABD'ye gidiyorum" diyerek de ayrılık iddiasını çürüttü.
Bazı internet siteleri de Lima'nın Hara'yı takipten çıkardığını yazdı. Ancak işin aslı tamamen farklıydı. Güzel model, zaten uzun süredir Türk yazarı takip etmiyordu. Hara "18 Aralık'ta ABD'ye gidiyorum" diyerek de ayrılık iddiasını çürüttü.
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