ile yaşadığı aşkla yengemiz olanönceki gün kafa karıştırdı. Brezilyalı modelin paylaştığı şu söz Hara ile ayrıldığını düşündürdü:internet siteleri detakipten çıkardığını yazdı. Ancak işin aslı tamamen farklıydı. Güzel model, zaten uzun süredir Türk yazarı takip etmiyordu. Haradiyerek de ayrılık iddiasını çürüttü.