İşler güçler yerinde!

Popçu Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla olay olan Ahmet Kural, eski günlerine döndü. Olay sonrası partneri Murat Cemcir'le yer aldığı banka reklamı projesi iptal edilen Kural, önceki gün "Her şey yolunda" mesajı verdi. Objektiflerden kaçışı da biten oyuncu, annesi Sema ve babası Mesut Kural'la Kilyos'taki bir mekanda kahvaltı yaparken görüntülendi. Daha sonra ailesiyle Zekeriyaköy'deki bir marketten alışveriş yapan Kural, "Yakında Murat'la güzel bir projemiz olacak. Sevenlerimizle buluşacağız" dedi.
Ünlü oyuncuya geçtiğimiz hafta Sıla'nın olay sonrası özel hastaneden aldığı darp raporuna itirazı da hatırlatıldı. Kural, konuyla ilgili sorulara da eliyle ağzına fermuar çekerek sessiz kalmayı tercih etti.
AYDIN HAMZA
Ünlü oyuncuya geçtiğimiz hafta Sıla'nın olay sonrası özel hastaneden aldığı darp raporuna itirazı da hatırlatıldı. Kural, konuyla ilgili sorulara da eliyle ağzına fermuar çekerek sessiz kalmayı tercih etti.
AYDIN HAMZA
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