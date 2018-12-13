Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 13.12.2018
  • Gazete

İşler güçler yerinde!

’yı darp ettiği iddiasıyla tepki çeken , ‘Yıkılmadım, ayaktayım’ mesajı verdi... Kural, önceki gün yeni projesini müjdeledi.

İşler güçler yerinde!
Popçu Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla olay olan Ahmet Kural, eski günlerine döndü. Olay sonrası partneri Murat Cemcir'le yer aldığı banka reklamı projesi iptal edilen Kural, önceki gün "Her şey yolunda" mesajı verdi. Objektiflerden kaçışı da biten oyuncu, annesi Sema ve babası Mesut Kural'la Kilyos'taki bir mekanda kahvaltı yaparken görüntülendi. Daha sonra ailesiyle Zekeriyaköy'deki bir marketten alışveriş yapan Kural, "Yakında Murat'la güzel bir projemiz olacak. Sevenlerimizle buluşacağız" dedi.



Ünlü oyuncuya geçtiğimiz hafta 'nın olay sonrası özel hastaneden aldığı darp raporuna itirazı da hatırlatıldı. Kural, konuyla ilgili sorulara da eliyle ağzına fermuar çekerek sessiz kalmayı tercih etti.


AYDIN HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç Haberleriİşler güçler yerinde!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar