İstanbul Kanlıca'daki yalılarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru Gündeş ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir duruşmaya katılmadı. Mahkeme, Gökdemir hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Sanık Gündeş hakkında ise bir sonraki duruşmaya katılmaması halinde zorla getirme veya yakalama kararı çıkarılacağı ihtarı yapıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.