İstanbul Kanlıca'daki yalılarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru Gündeş ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir duruşmaya katılmadı. Mahkeme, Gökdemir hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Sanık Gündeş hakkında ise bir sonraki duruşmaya katılmaması halinde zorla getirme veya yakalama kararı çıkarılacağı ihtarı yapıldı.

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