Eşinin üzerine titreyen Burak Özçivit, oğullarına 5 aylık hamile olan Fahriye Evcen için kesenin ağzını açtı. Bir süredir Almanya'daki Evcen'in ailesinin yanında olan ikili, önceki gün yurda döndü. Oyuncu çift, soluğu da Etiler'deki bir mekanda aldı. Baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta objektife yansıdı. Kilo aldığı gözlenen güzel oyuncu, "Bebeğimiz çok sağlıklı, çok mutluyuz" diye konuştu. Babalık heyecanı yaşayan Özçivit ise "İnanılmaz güzel bir duygu, tarifi yok. Erkek olacağını duyduğum anda çok farklı duygular hissettim" dedi. Çift, araçlarına yöneldiği sırada Özçivit'in eşine aldığı hediye de ortaya çıktı.
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