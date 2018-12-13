üzerine titreyenoğullarına 5 aylık hamileolaniçin keseninağzını açtı. Bir süredir Almanya'dakiEvcen'in ailesinin yanında olan ikili, öncekigün yurda döndü. Oyuncu çift, soluğudabir mekanda aldı. Başbaşa yemek yiyen ikili, çıkışta objektifeyansıdı. Kilo aldığı gözlenen güzel oyuncu,diye konuştu. Babalık heyecanı yaşayanÖzçivit isededi.Çift, araçlarına yöneldiği sıradaeşine aldığı hediye de ortaya çıktı.