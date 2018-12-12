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  • 12.12.2018
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da kavuştular

Sosyal medyada kavuştular
Instagram'da birlikte paylaşım yapmaktan kaçınan Fahriye Evcen ile kendi gibi oyuncu eşi Burak Özçivit, dün bu kuralı bozdu. Gittikleri her yerde ayrı ayrı paylaşım yaparak sosyal medyada dalga konusu olan ikili, dün birlikte verdikleri pozu paylaştı.

Yaklaşık 4 ay sonra oğullarını kucaklarına alacak olan çiftin bu ortak paylaşımı, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı. İkilinin bu hamlesi ise "Fahriye ile Burak, sonunda kavuştu" esprisi yaptırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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