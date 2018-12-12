Beşiktaşlı Alman kaleci Loris Karius'un stil danışmanı Ece Sükan'a yakın markajı sürüyor. Türkiye'ye geldiği günden beri özel hayatı ve yakışıklılığıyla gündem olan 25 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz aylarda bir mekanda gördüğü Sükan'a hayran kalmıştı. Güzel stil danışmanıyla tanışmak için araya aracı sokan çapkın kaleci, hatta Sükan'a "Stil danışmanım olur musun?" teklifi bile yapmıştı. Bu teklifi de geri çevrilen Loris, pes etmedi ve bu kez farklı bir yol denedi. Karius, Ece Sükan'ın özel hocayla tenis oynadığını öğrenince kolları sıvadı. Yakışıklı kaleci, Sükan'ın haftanın 3 günü Swissotel The Bosphorus'ta tenis oynadığını öğrenince yeşil sahalardan kortlara transfer oldu.
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