Alman kalecisürüyor. Türkiye'ye geldiği günden beri özelhayatı ve yakışıklılığıyla gündem olankaleci, geçtiğimiz aylarda bir mekanda gördüğü Sükan'ahayran kalmıştı. Güzel stil danışmanıyla tanışmak içinaraya aracı sokan çapkın kaleci, hatta Sükan'ateklifi bile yapmıştı. Buteklifi de geri çevrilen Loris, pes etmedi ve bu kez farklıbir yol denedi. Karius, Ece Sükan'ın özel hocayla tenisoynadığını öğrenince kolları sıvadı. Yakışıklı kaleci,Sükan'ınSwissotel TheBosphorus'ta