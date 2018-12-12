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  • 12.12.2018
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Kalbim bebeğim için atıyor

Haziran’da işadamı ’la evlenen , dün 2 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi. Vahapoğlu’na tebrik mesajları yağdı.

Kalbim bebeğim için atıyor
Başarılı işadamı ile Haziran'da nikah masasına oturan Eca Vahapoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Spikerlik ve yazarlığın ardından sağlıklı yaşam koçluğu kariyerini başarıyla yürüten Vahapoğlu, bebek beklediğini Instagram'dan duyurdu.



"Kalbim artık karnımdaki 8 haftalık bebeğimiz için de atıyor. Sağlıkla, mutlulukla inşallah" diyen 'na tebrik mesajı yağdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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