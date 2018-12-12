Kalbim bebeğim için atıyor

Başarılı işadamı Cihan Alpay ile Haziran'da nikah masasına oturan Eca Vahapoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Spikerlik ve yazarlığın ardından sağlıklı yaşam koçluğu kariyerini başarıyla yürüten Vahapoğlu, bebek beklediğini Instagram'dan duyurdu.
"Kalbim artık karnımdaki 8 haftalık bebeğimiz için de atıyor. Sağlıkla, mutlulukla inşallah" diyen Ece Vahapoğlu'na tebrik mesajı yağdı.
"Kalbim artık karnımdaki 8 haftalık bebeğimiz için de atıyor. Sağlıkla, mutlulukla inşallah" diyen Ece Vahapoğlu'na tebrik mesajı yağdı.
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