Hande Erçel, Burak Altındağ ve Alp Kılınç'ı affetmedi! Burak Altındağ'ın Instagram hesabı kapatıldı

SON dönemde oyunculuğu, fiziği ve İngilizce'si hakkında sosyal medyada esprili eleştirilere maruz kalan Hande Erçel, "Son gülen iyi güler" dedi. Güzel oyuncu, Instagram'da kendisi için "Bazlama surat" gibi psikolojik şiddet içeren ifadeler kullanan Burak Altındağ ve Alp Kılınç adlı fenomenler hakkında geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulunmuştu. İkiliden şikayetçi olan Erçel'in başvurusu kabul edildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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