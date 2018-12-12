Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 12.12.2018
  • Gazete

Hande Erçel, Burak Altındağ ve Alp Kılınç'ı affetmedi! Burak Altındağ'ın Instagram hesabı kapatıldı

Hande Erçel, sosyal medyada kendisiyle dalga geçen Burak Altındağ ile Alp Kılınç’ı affetmedi. Güzel oyuncu, kendisine ‘Bazlama surat’ diyen iki fenomeni mahkemeye verdi. Yüz binlerce takipçisi olan Altındağ’ın Instagram hesabı dün kapatıldı.



SON dönemde oyunculuğu, fiziği ve İngilizce'si hakkında sosyal medyada esprili eleştirilere maruz kalan Hande Erçel, "Son gülen iyi güler" dedi. Güzel oyuncu, Instagram'da kendisi için "Bazlama surat" gibi psikolojik şiddet içeren ifadeler kullanan Burak Altındağ ve Alp Kılınç adlı fenomenler hakkında geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulunmuştu. İkiliden şikayetçi olan Erçel'in başvurusu kabul edildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriHande Erçel, Burak Altındağ ve Alp Kılınç'ı affetmedi! Burak Altındağ'ın Instagram hesabı kapatıldı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar