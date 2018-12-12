Hande Erçel, Burak Altındağ ve Alp Kılınç'ı affetmedi! Burak Altındağ'ın Instagram hesabı kapatıldı Hande Erçel, sosyal medyada kendisiyle dalga geçen Burak Altındağ ile Alp Kılınç’ı affetmedi. Güzel oyuncu, kendisine ‘Bazlama surat’ diyen iki fenomeni mahkemeye verdi. Yüz binlerce takipçisi olan Altındağ’ın Instagram hesabı dün kapatıldı.





SON dönemde oyunculuğu, fiziği ve İngilizce'si hakkında sosyal medyada esprili eleştirilere maruz kalan Hande Erçel, "Son gülen iyi güler" dedi. Güzel oyuncu, Instagram'da kendisi için "Bazlama surat" gibi psikolojik şiddet içeren ifadeler kullanan Burak Altındağ ve Alp Kılınç adlı fenomenler hakkında geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulunmuştu. İkiliden şikayetçi olan Erçel'in başvurusu kabul edildi. dönemde oyunculuğu, fiziği ve İngilizce'si hakkında sosyal medyada esprili eleştirilere maruz kalandedi. Güzel oyuncu, Instagram'da kendisi içingibi psikolojik şiddet içeren ifadeler kullananadlı fenomenler hakkında geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulunmuştu. İkiliden şikayetçi olanbaşvurusu kabul edildi. HABERİN DEVAMI

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