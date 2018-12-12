Gelin mesajı

Ünlü mankenler, Özge Ulusoy, Günay Musayeva, Şebnem Schaefer, ve Irmak Atuk podyumda gelin oldu. İğne İplik Moda isimli firmanın 2019 gelinlik kreasyonu Antalya Titanic Hotel'de tanıtıldı.
'Çocuk Gelinlere Hayır" sloganıyla yapılan defilede genç kızlar podyuma çıktı. Gelinliklerini çıkarıp bir anda okul üniformalarıyla podyumda kalan gençler, ayakta alkışlandı.
'Çocuk Gelinlere Hayır" sloganıyla yapılan defilede genç kızlar podyuma çıktı. Gelinliklerini çıkarıp bir anda okul üniformalarıyla podyumda kalan gençler, ayakta alkışlandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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