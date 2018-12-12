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  • 12.12.2018
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Fekeli’nin aşkı

Fekeli’nin aşkı
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Fekeli'nin büyük sırrı ortaya çıktı. Yaman Ailesi'nin baş düşmanı Fekeli, Hünkar Yaman'a olan aşkını itiraf etti. Düşman olan ikilinin geçmişte yaşadıkları büyük aşk gün yüzüne çıktı.

Hünkar'ı hastanede ziyaret eden Fekeli, "Aramıza seneler girdi… Sen aldın başını gittin bir yana, ben kaldım başka bir yanda… Beni mahpusa koydular sen yoktun, sen gelmedin" sözüyle aşkın yarım kaldığını vurguladı. Bu sahne izleyenleri derinden etkiledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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