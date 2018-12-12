Oyuncu çift Sedef Avcı ile eşi Kıvanç Kasabalı, önceki akşam 5 yaşındaki oğulları Can ile evde sinema keyfi yaptı. Avcı, bu anı Instagram'da paylaştı. Güzel oyuncu, ailesiyle çekilen bu karenin altına "Battaniye mevsimi geldiyse; gelsin bizim halleri" yazdı. Avcı'nın bu paylaşımı da binlerce beğeni aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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