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mevsimi

Battaniye mevsimi
Oyuncu çift Sedef Avcı ile eşi Kıvanç Kasabalı, önceki akşam 5 yaşındaki oğulları Can ile evde sinema keyfi yaptı. Avcı, bu anı Instagram'da paylaştı. Güzel oyuncu, ailesiyle çekilen bu karenin altına "Battaniye mevsimi geldiyse; gelsin bizim halleri" yazdı. Avcı'nın bu paylaşımı da binlerce beğeni aldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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