Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ı sarsan olay... Ünlü futbolcunun çok sevdiği yakın arkadaşı Ozan Çelik, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Dostunun ölüm haberiyle şoka uğrayan Arda Turan, cenazeye katıldıktan sonra Instagram'da Çelik ile olan fotoğrafını paylaştı.
Karenin altına da duygularını anlattığı uzunca bir not yazdı: "Ciğerim yandı be Oziyy abi... Dosttun, candın, abiydin. Allah seni rahmetinle sarsın. Seni çok özledim Oziyy abi... Sana söz; amcaları ne zaman isterse, Taha'yı senin çok sevdiğin Fenerbahçe'nin maçlarına götürecek..."
Karenin altına da duygularını anlattığı uzunca bir not yazdı: "Ciğerim yandı be Oziyy abi... Dosttun, candın, abiydin. Allah seni rahmetinle sarsın. Seni çok özledim Oziyy abi... Sana söz; amcaları ne zaman isterse, Taha'yı senin çok sevdiğin Fenerbahçe'nin maçlarına götürecek..."
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