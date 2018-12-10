Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'yı karıştırdı. Dünyaca ünlü sanatçının, 2011-2014 yıllarında Barcelona'da yaşarken, belgeler üzerinde kendisini Bahamalar'da yaşıyor gibi gösterip vergi ödemediği saptandı. Shakira'nın adı vergi kaçakçılığına karıştı. Ünlü ismin İspanya Hükümeti'nden vergi kaçırdığı söylentileri ortalığı birbirine kattı. Hakkında soruşturma başlatılan Shakira'nın devlete 14.5 milyon euro vergi borcu olduğu ortaya çıktı.
ÇOK ZENGİN
İspanyol kanunlarına göre en az 183 gün ülkede kalan kişiler küresel çapta elde ettikleri kazançlarından ötürü de vergi ödemekle mükellef oluyor. 2 çocuk annesi Shakira, 220 milyon dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin Latin pop şarkıcıları arasında bulunuyor.
Futbolcu Pique ile beraber olan Shakira'nın 2 çocuğu var.
ÇOK ZENGİN
İspanyol kanunlarına göre en az 183 gün ülkede kalan kişiler küresel çapta elde ettikleri kazançlarından ötürü de vergi ödemekle mükellef oluyor. 2 çocuk annesi Shakira, 220 milyon dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin Latin pop şarkıcıları arasında bulunuyor.
Futbolcu Pique ile beraber olan Shakira'nın 2 çocuğu var.
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