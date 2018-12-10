İmza dağıttı

Kızı Melisa'dan ilham alarak ilk kez 2016 yılı için bir ajanda hazırlayan oyuncu Ceyda Düvenci, bu yolculuğunu dördüncü yılında da "Meli Melek 2019" ile devam ettirdi. İstinyePark'ta bulunan D&R mağazasında sevenleri ile buluşan Düvenci, yaklaşık üç saat boyunca hayranlarının ajandalarını ve not defterlerini imzaladı. Etkinlik sonrası yakın arkadaşları ile buluşarak Godiva pastanesine geçen deneyimli oyuncu, kahve molasının ardından alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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