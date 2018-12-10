Estetik isyanı

Son dönemde küçük yaştaki kızlar arasında artak estetik ameliyat modasına Arzu Sabancı, tepki gösterdi. Ünlü işkadını, önceki gün bir dergideki yanak inceltme operasyonuyla ilgili haberi paylaşıp şunları söyledi: "Böyle bir saçmalık görmedim. Gençlere kötü örnek oluyorsunuz. Yüz şeklinin modası olabilir mi?"
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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